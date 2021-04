“La Fiorentina non sa niente della voce su Terim. Commisso faccia decidere allenatore ad altri”

L’ex giocatore della Fiorentina e adesso commentatore tv, Antonio Di Gennaro, ha parlato a TMW, queste le sue parole sulla squadra viola:

Terim di nuovo alla Fiorentina? Mi è stato detto che non ne sanno niente… Io dico solo che son passati vent’anni! Sarebbe comunque suggestivo, ma non ho idea se sia vero o meno. La mia riconoscenza e gratitudine per Terim rimarranno per la vita, è quello che mi ha fatto affacciare in un mondo incredibile insieme ad Andrea Pazzagli che oggi non c’è più”.

Vede margini perché Commisso possa convincere un grande allenatore?

“Commisso non deve decidere, o meglio, deve esserci un progetto tecnico stabilito da ds, dg e allenatore. Poi semmai il presidente valuta l’aspetto economico, ma se non è così succedono disastri. Il calcio è così da sempre, e credo che se cominciano a pensarci tra un mese sarà già tardi: la pianificazione deve essere fatta, e dalle persone che sono preposte. Esistono apposta figure pagate di più per decidere… Io cito sempre l’Atalanta, deve essere quello il modello di riferimento: si comincia col miglior ds possibile, il miglior allenatore possibile e poi la squadra”.

