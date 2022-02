Di Gennaro rivela: “Italiano potrebbe cambiare il modulo della sua Fiorentina e passare al 4-2-3-1”

Questo il parere sulla Fiorentina dell’ex giocatore Di Gennaro a La Nazione: “Vlahovic metteva insieme furore agonistico, cattiveria, lavoro per la squadra e dettava, da solo, i tempi del gioco. Adesso serve di più dagli esterni offensivi. Non è pensabile che a cambiare sia l’impostazione di gioco del tecnico: potrebbe optare per un 4-2-3-1 con l’inserimento di un trequartista, ma la sostanza resterebbe più o meno la stessa. Piuttosto, tocca ai calciatori entrare nei meccanismi il prima possibile”.

