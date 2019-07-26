Di Gennaro: "Mi piace Commisso perchè è stato subito chiaro così come Pradè. Acquisterei Tonali"

Queste le parole rilasciate a Lady Radio dall'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro sulla Fiorentina: "Commisso è stato subito chiaro, questa è una cosa che mi piace. Tutti son stati sempre chiar...

Queste le parole rilasciate a Lady Radio dall'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro sulla Fiorentina: "Commisso è stato subito chiaro, questa è una cosa che mi piace. Tutti son stati sempre chiari così come Pradè. Il presidente ha vinto nella questione Chiesa perchè ha fatto capire le sue intenzioni. Sul mercato sono fiducioso nei giovani ma anche sbalordito da quando il ds Pradè ha detto che abbiamo un'infinità di giocatori non funzionali in rosa. Tonali ha fatto molto bene in Serie B, a 25 milioni lo acquisterei".