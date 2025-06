Di Gennaro: “Fazzini viene a Firenze con grandissimo entusiasmo. Più qualità con lui, Fagioli e Mandragora”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina e attuale commentatore per RaiSport, ha detto la sua su alcuni nuovi innesti dei viola, da Fazzini a Dzeko e non solo: “Gudmundsson ha reso al 50% per le sue potenzialità, tuttavia è un giocatore molto importante. Viene da una situazione particolare, mi auguro ci sia stato un confronto fra società e giocatore e che si possa ripartire sereni. Adesso lui deve prendersi la scena, anche perché sulle spalle ha un numero importante per la storia viola. Sta nascendo una Fiorentina di qualità: la conferma di Gud, l’arrivo di Dzeko e Fazzini, un difensore mancino di qualità come Viti, tanti giocatori che possono portare qualità e tecnica. Pioli dovrà mettere insieme tutti i pezzi, per me, è l’uomo perfetto per fare questo”.

Parlando di Fazzini, il commentatore Rai, che ha seguito da vicino l’europeo sfortunato degli azzurrini, ha dichiarato: “A me è sempre piaciuto. Ci ho parlato nel viaggio di ritorno dalla Slovacchia, abbiamo parlato anche della sua gioventù a Viareggio. Lui viene a Firenze con grandissimo entusiasmo, sapendo della pressione che ci sarà nel capoluogo toscano. Tecnicamente può fare la mezzala, poi è uno di quelli che fa gol e tende ad inserirsi. A livello tecnico non gli manca davvero niente. Lì in mezzo al campo c’è qualità, con lui, Fagioli e Mandragora, su cui mi sono dovuto ricredere. Manca un po’ di fisicità? Forse sì, ma su quello possiamo lavorare.