“Servirebbe un difensore davvero forte così come un attaccante da 20 gol. Super Rocco Commisso – ha detto l’ex viola Antonio Di Gennaro al Corriere dello Sport – ha idee chiare e fame di vittorie. È già pronto a spendere 70/80 milioni nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare ulteriormente la Fiorentina. Penso che il primo acquisto sarà un forte centrocampista. Iachini spero rimanga, non capisco perchè debba essere esonerato”.