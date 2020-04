L’opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato su TMW Radio dell’ex allenatore della Fiorentina Terim che ha avuto il Coronavirus:

“Sì l’ho sentito, mi ha chiamato e mi ha fatto piacere perché era un po’ che non lo sentivo. Si è ripreso bene, ha Firenze nel cuore e ha conosciuto anche i nuovi proprietari della Fiorentina. Verrebbe a Firenze non a piedi, proprio correndo. In Turchia era da solo, è stato otto giorni in ospedale però il tecnico ha una tempra e una forza psicologica da grande combattente. Non a caso è chiamato l’Imperatore”.