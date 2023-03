Di Gennaro: “Con il Lecce una Fiorentina stanca: non è stata brillante e divertente come altre partite”

Parole chiare quelle di Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, che al Corriere Fiorentino spiega come la sosta non sia un vantaggio per Italiano: “Il dubbio se sia un bene o un male è lecito, ma ora bisognerebbe sfruttare l’entusiasmo e l’autostima”. Il commentatore tv comunque sottolinea anche un altro fattore: “La Fiorentina però era stanca e con il Lecce si è visto che le forze stavano iniziando a mancare. Non è stata brillante e divertente come nelle gare precedenti.” Lo riporta TMW.

