Igor: “Fiorentina un sogno che si avvera. Importante la fiducia di Italiano, possiamo sognare un trofeo”

Intervenuto ai microfoni di Calcio Internazionale, il difensore della Fiorentina, Julio dos Santos Igor, si è espresso a Calcio Internazionale in merito alla sua stagione in maglia viola e non solo: “Giocare a calcio ad alti livelli è un sogno che si avvera, in una squadra poi come la Fiorentina. Voglio dimostrare a me stesso che ho la capacità e la qualità per essere qui. Il mio obiettivo è giocare sempre di più, avere più minuti ed essere sempre pronto per fare ogni partita. Prima di tutto, è una questione di lavoro, voglia di migliorare, evolvere e stare bene fisicamente”.

Poi ha proseguito: “La fiducia di Italiano e il rapporto con i compagni di squadra sono per me molto importanti. Siamo stati in grado di ritrovarci, giocando grandi partite e ottenendo ottimi risultati. Siamo ancora in corsa in due Coppe e se siamo arrivati fin qui è logico che possiamo sognare“.