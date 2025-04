Di Gennaro: “Fagioli è di un’altra categoria, è assurdo che la Juventus lo abbia ceduto così facilmente”

Al sito News. Superscommesse.it è intervenuto l’ex giocatore Antonio Di Gennaro che ha fatto il punto sulla situazione in casa viola: “Commisso ha ragione quando dice che è la sua Fiorentina più forte perché ha giocatori di grande qualità e molti volti nuovi tra cui Palladino, che è riuscito a costruire un ottimo gruppo, nonostante abbia ricevuto molte critiche ingiuste che potevano anche portarlo all’esonero, ma Commisso ha preso la decisione giusta e ha continuato a credere in lui. Infatti, questo lo vediamo dal mercato di gennaio perché la squadra è stata rafforzata ancora di più e non era semplice.”

Su Fagioli: “Assurdo credere che la Juventus abbia ceduto Fagioli così facilmente senza pensarci troppo, hanno sbagliato clamorosamente perché ai bianconeri faceva molto comodo. Fagioli è un giocatore di categoria superiore e basta vedere come tocca il pallone per capirlo, per me lui ha dato ancora più tecnica alla Fiorentina.”

Sulla Conference: “Può essere il grande obiettivo dei viola, ma senza perdere di vista il campionato in cui può lottare ancora per un piazzamento importante. La Fiorentina può arrivare in fondo al torneo e provare a vincerlo, soprattutto per riscattare le finali perse.”