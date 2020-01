Queste le parole rilasciate a TMW Radio da Antonio Di Gennaro: ” Se mi convince l’operazione Kouamé da parte della Fiorentina?

Hanno bisogno di un centrocampista ora, non so se arriverà Duncan. Sarebbe un profilo importante che Iachini conosce bene. Kouamé è un giovane interessante, non ha mai fatto tanti gol ma in prospettiva potrà dire la sua. Vedremo come verrà inserito, è una seconda punta. Per i problemi che ha, il prossimo anno se la Fiorentina vuole lottare per grandi traguardi deve prendere un giocatore da 20-25 gol”.