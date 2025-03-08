Di Gennaro: "La Fiorentina è una squadra nettamente in crisi, domani il Napoli sarà estremamente favorito"

L'ex calciatore di Fiorentina e Verona ha detto la sua opinione riguardo al confronto di domani tra i viola e gli azzurri

A Marte Sport Live ha parlato il telecronista RAI ed ex calciatore di Fiorentina e Verona Antonio Di Gennaro che si è esposto riguardo alla sfida di domani tra Fiorentina e Napoli: "Il Napoli ha fatto un'ottima partita contro l'Inter e questa prestazione ha certificato che la squadra di Conte è tornata al livello che le compete mentre la Fiorentina è una squadra in crisi ed anche in Coppa ha quasi difeso il 3-2 per non prenderne di più. Per me esiste un serio problema di atteggiamento e di condizione fisica, visto che questa squadra fa tanta fatica a tenere il ritmo durante i 90 minuti. Il Napoli domani sarà favorito e sono sicuro che non perderà punti. Firenze è in subbuglio perchè si era abituata ad avere una classifica da grande."

Prosegue: "La squadra di Palladino domani dovrà dare una reazione, soprattutto d'orgoglio e mentale, dopo tutto quello che è successo in queste settimane. Il Napoli è senza Kvara e Neres, quindi pecca in imprevedibilità però ha il vantaggio di avere una sola competizione e quindi può preparare le partite settimanalmente mentre i viola sono tornati ieri dalla Grecia."