Di Gennaro: “Chiesa? Ha più colpe lui del club viola. Non prenderei De Rossi alla Fiorentina”

“Più colpe nel caso Chiesa del club o sue? Penso più del calciatore – ha detto Antonio Di Gennaro a TMW -. È in Serie A ormai da quattro anni e non ha ancora fatto il salto di qualità, non so se vuole andar via. Spesso sbaglia la scelta negli ultimi metri, in più ha una valutazione molto alta. La Fiorentina aveva cercato De Paul, sa fare la scelta giusta ed ha fame”.

“De Rossi allenatore? Da una parte intriga come soluzione – ha aggiunto – dall’altra è un’idea pericolosa, è sempre stato un leader ma iniziare alla Fiorentina sarebbe difficile, io ora De Rossi alla Fiorentina non lo prenderei”.