Di Gennaro: "Contrario alla ristrutturazione del Franchi, serve una cittadella viola con stadio e centro sportivo"

Queste le parole rilasciate dall'ex viola Antonio Di Gennaro a La Nazione sulla questione stadio: "Penso che la miglior soluzione per Firenze sarebbe stata quella dei Della Valle cioè una cittadella c...

Queste le parole rilasciate dall'ex viola Antonio Di Gennaro a La Nazione sulla questione stadio: "Penso che la miglior soluzione per Firenze sarebbe stata quella dei Della Valle cioè una cittadella con stadio e centro sportivo. Per la città poteva essere un'occasione molto importante. Nel mondo del calcio i ricavi sono fondamentali, basta guardare la Juve. Uno stadio nuovo è la base per ambire a qualcosa di importante. Ogni azienda si costruisce dalle fondamenta e credo che la Fiorentina non debba limitarsi al restyling del Franchi ma debba costruire una struttura innovativa dove poter lavorare ancor più sul settore giovanile".