Di Gennaro: "La Fiorentina non ha equilibrio. Prandelli verrebbe subito, Vlahovic..."

Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: "La Fiorentina non ha equilibrio, bisogna fare gruppo e punti. Sul mancato esonero di Montella dico che gli americani sono così, Commisso ha fatto...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2019 21:19

Condividi