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Di Gennaro: "La Fiorentina non ha equilibrio. Prandelli verrebbe subito, Vlahovic..."

Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: "La Fiorentina non ha equilibrio, bisogna fare gruppo e punti. Sul mancato esonero di Montella dico che gli americani sono così, Commisso ha fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 21:19
Di Gennaro: "La Fiorentina non ha equilibrio. Prandelli verrebbe subito, Vlahovic..." -
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Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: "La Fiorentina non ha equilibrio, bisogna fare gruppo e punti. Sul mancato esonero di Montella dico che gli americani sono così, Commisso ha fatto delle buone cose. Prandelli verrebbe immediatamente, Firenze è la sua città. Vlahovic è giovane ma a Torino non ha vinto nemmeno un contrasto".

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