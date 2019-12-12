Di Gennaro: "La Fiorentina non ha equilibrio. Prandelli verrebbe subito, Vlahovic..."
Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: "La Fiorentina non ha equilibrio, bisogna fare gruppo e punti. Sul mancato esonero di Montella dico che gli americani sono così, Commisso ha fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 21:19
Queste le parole di Antonio Di Gennaro a Lady Radio: "La Fiorentina non ha equilibrio, bisogna fare gruppo e punti. Sul mancato esonero di Montella dico che gli americani sono così, Commisso ha fatto delle buone cose. Prandelli verrebbe immediatamente, Firenze è la sua città. Vlahovic è giovane ma a Torino non ha vinto nemmeno un contrasto".