Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"

L'ex giocatore è intervenuto per parlare di Fiorentina e del prossimo mister

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore e commentatore Antonio Di Gennaro per parlare di Fiorentina: "Il gioco non si è mai visto quest'anno e addirittura ha rischiato di retrocedere con Pioli poi Vanoli è arrivato e ha fatto i punti necessari per salvare la baracca, ma non ha dato niente di gioco, ora ovviamente bisogna vedere al futuro e dovrà essere scelto un tecnico che ci metta la mano."

Prosegue: "Dipende tutti dai risultati e, quindi a Firenze è normale ci sia poco feeling con Vanoli perché di soddisfazioni se ne sono viste poche. Vanoli è stato bravo a dare la mentalità giusta per centrare l'obiettivo che non era scontato perché non credevo fosse semplice arrivarci."

Su Mourinho: "Può piacere o meno perché è molto difensivista, ma è una carta d'oro perché ovunque è andato ha fatto faville. Bada al pratico e pochissimo all'estetica, ma la carriera parla per lui. Se venisse lui, farei l'abbonamento e sono sicuro che tanti giocatori verrebbero qua. Comunque chiunque arrivi deve essere in sintonia con la dirigenza e deve avere tempo per lavorare."