Di Gennaro: "Kean è il top player viola, però ha bisogno di una riserva a gennaio"

L'ex giocatore ha parlato della sfida in programma oggi pomeriggio al Franchi tra i viola di Palladino e i veneti di Zanetti

L'ex giocatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro è intervenuto a La Nazione per parlare della sfida di oggi tra Verona e Fiorentina al Franchi: "La Fiorentina è favorita per tante ragioni, gioca in casa ed avrà un grande pubblico dalla sua parte. La sconfitta a Cipro può capitare, è un incidente di percorso che non macchia il cammino viola che resta ottimo. La Fiorentina dovrà stare attenta comunque perché il Verona ha entusiasmo e viene da una vittoria di carattere."

Su Comuzzo: "Marcatore fortissimo, mi piace perché ha grinta e va sull'uomo come si faceva ai miei tempi senza paura. Gli piace il contatto fisico e ha coraggio, va dritto per la sua strada senza guardare in faccia nessuno e lo abbiamo visto con Morata o Dovbyk. Non so se giocherà con Spalletti, ma già la convocazione a 19 anni è un traguardo notevole."

Su Kean: "Moise è il top player viola, sposta gli equilibri e sta vivendo un grande momento. Credo che si giocherà il posto con Retegui per la titolarità in Nazionale, l'unico difetto è che non le può fare tutte. Ha bisogno a gennaio di una riserva che non ha in rosa."

https://www.labaroviola.com/prandelli-la-fiorentina-rischia-con-il-verona-squadra-solida-e-con-grande-carattere/276220/