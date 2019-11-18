Di Gennaro: "Milenkovic al Barcellona? I giocatori forti non si vendono. A gennaio prenderei un centrocampista, Castrovilli..."
L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola e non soltanto a Lady Radio: "Milenkovic al Barcellona? No, la società dice che i giocatori più forti non si vendono ed io sono d'accordo. Ch...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 17:29
L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola e non soltanto a Lady Radio: "Milenkovic al Barcellona? No, la società dice che i giocatori più forti non si vendono ed io sono d'accordo. Chi prenderei a gennaio se fossi Pradé? Di sicuro un centrocampista. Castrovilli? In nazionale il gruppo l'ha accolto bene, adesso deve giocare le sue carte per rimanerci".