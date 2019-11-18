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Di Gennaro: "Milenkovic al Barcellona? I giocatori forti non si vendono. A gennaio prenderei un centrocampista, Castrovilli..."

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola e non soltanto a Lady Radio: "Milenkovic al Barcellona? No, la società dice che i giocatori più forti non si vendono ed io sono d'accordo. Ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 17:29
Di Gennaro: "Milenkovic al Barcellona? I giocatori forti non si vendono. A gennaio prenderei un centrocampista, Castrovilli..." -
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L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato viola e non soltanto a Lady Radio: "Milenkovic al Barcellona? No, la società dice che i giocatori più forti non si vendono ed io sono d'accordo. Chi prenderei a gennaio se fossi Pradé? Di sicuro un centrocampista. Castrovilli? In nazionale il gruppo l'ha accolto bene, adesso deve giocare le sue carte per rimanerci".

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