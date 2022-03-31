L'elogio di Di Gennaro: "Fiorentina esempio da seguire. Odriozola idolo grazie alle dichiarazioni"

Le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW sui temi caldi in casa Fiorentina

Antonio Di Gennaro, commentatore sportivo e noto opinionista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la quale ha parlato della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Odriozola è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi grazie a prestazioni ed esternazioni fatte. Alla Fiorentina servirà qualcosa in difesa, anche a seconda del fatto che Milenkovic rimanga o meno. A centrocampo con Torreira non abbiamo dubbi, mentre in attacco ne ho più di uno. Penso che gli esterni cresceranno, stanno ingranando. La Fiorentina, in prospettiva, anche per le strutture, mi sembra sempre più un esempio da seguire".

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