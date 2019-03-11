Di Gennaro: "Pjaca è stato un giocatore inutile. Se fosse arrivato Muriel a giugno.."

L'ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha oggi parlato a Lady Radio. Queste le sue parole: "I viola questa estate ha puntato

L'ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha oggi parlato a Lady Radio. Queste le sue parole: "I viola questa estate ha puntato forte su un giocatore inutile come Pjaca. Anche se ci fosse stato Muriel da settembre, la situazione non sarebbe assolutamente cambiata perchè un regista. La Fiorentina deve capire che investimenti vuole fare per il prossimo anno.