Di Gennaro: "Chiesa fa giocate di un'altra categoria, Pjaca è triste. Simeone invece.."

L'ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato su Lady Radio del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha senza dubbio la classifica che si merita. Contro la Roma l’azione Chiesa-Simeone grida ancora vendetta. Il Cholito ancora non carbura, di Pjaca lo sappiamo e anche Mirallas non si è visto. Lafont fa delle buone cose ma anche qualche errore di troppo in uscita. La dimensione è settimo-ottavo posto, a meno che non arrivino due giocatori a gennaio“.

Perchè Pjaca non carbura? “Io lo vedo come un giocatore triste, a 23 anni si mangia l’erba invece lui mi pare lo faccia poco, non gioca neanche. Mi dispiace perché è un giocatore tecnicamente valido, ma è in difficoltà. E’ stato l’acquisto importante, si doveva riscattare e mi auguro che possa crescere, ma ormai sono passati 4 mesi. Non ci sono molte alternative se non aspettare che il croato carburi, Pioli sa bene chi deve giocare o meno, ma anche entrando dopo in 20 minuti c’è modo per farsi vedere. Non so cosa abbia, mi ricordo il gol con la Spal, anche se era una rete facile poteva essere quella che lo sbloccava.

Opinione di Chiesa? “E’ normale che debba frenare ogni tanto, con la Roma ha fatto 2-3 cose da giocatore di una categoria superiore.."