Di Gennaro: "Grazie a Vanoli per il lavoro svolto, ma adesso l'ideale per la Fiorentina è Grosso"

L'ex giocatore ha parlato dei due tecnici che si sono scambiati la panchina

L'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina segna l'inizio di un nuovo capitolo tecnico che sta già raccogliendo pareri positivi tra gli addetti ai lavori. Ai microfoni di News.Superscommesse.it, l'ex centrocampista del club gigliato, Antonio Di Gennaro, ha commentato con grande ottimismo questo cambio di guida, esprimendo totale fiducia nelle capacità del nuovo allenatore e ritenendolo il profilo perfetto per soddisfare le ambizioni della piazza toscana.

Di Gennaro ha voluto promuovere a pieni voti l'identità calcistica del nuovo mister, dichiarando:

"Sono anni che Grosso fa bene il suo mestiere. È un allenatore che ha fatto alla grande a Sassuolo e a Frosinone, poi qualche esperienza negativa ci sta. Firenze è una piazza in cui si vuole vedere il bel gioco e lui fa un calcio vero".

Prima di proiettarsi verso il futuro tattico della squadra, l'ex centrocampista ha voluto dedicare un doveroso ringraziamento alla precedente gestione, senza però nascondere il grande entusiasmo per il nuovo corso guidato dal tecnico e dalla dirigenza: