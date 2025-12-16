Di Gennaro: “Alla Viola serve una figura di riferimento, andare in B per il centenario sarebbe devastante”

L’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio. Le sue parole sulla Fiorentina: “Le litigate sono sempre successe, bisogna capire però il perché avvengono e se c’è qualcosa dietro. Credo ci sia uno scollamento totale purtroppo. Andare in B per il centenario sarebbe qualcosa di problematico. Serve qualcuno che li responsabilizzi in maniera netta. Puoi anche cambiare, ma chi prendi sul mercato oggi? Anche a livello di figure dirigenziali. Ci vuole una figura di riferimento forte che conosca certe strategie”.