Di Gennaro bacchetta Jovic: "Serve rispetto per la Fiorentina. Le dichiarazioni mi hanno fatto arrabbiare"

Le dichiarazioni di Luka Jovic hanno agitato un po' le acque in casa Fiorentina, tanto da far vacillare il rapporto tra la tifoseria e l'attaccante serbo. Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, An...

Le dichiarazioni di Luka Jovic hanno agitato un po' le acque in casa Fiorentina, tanto da far vacillare il rapporto tra la tifoseria e l'attaccante serbo. Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Antonio Di Gennaro, ha espresso il suo pensiero a riguardo: "Jovic mi ha fatto un po' incavolare con quelle dichiarazioni, poi ritrattate. Per la Fiorentina serve sempre massimo rispetto". Poi, il l'opinionista ha parlato anche di mister Vincenzo Italiano: "È uno che riesce ad incidere e a cambiare molto. Poi tanti calciatori sono entrati in condizione. la Fiorentina è ripartita da dopo la partita in Turchia".

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