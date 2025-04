Di Gennaro: “Mandragora mi ha sorpreso, adesso è un giocatore completo che merita la Nazionale”

A RadioFirenzeViola è intervenuto l’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro per parlare della squadra viola dopo la vittoria contro l’Empoli: “La Fiorentina non ha un gioco brillante, però bisogna anche dire che poche squadre fanno meglio di lei. Mi sembra sia cresciuta perché riesce a vincere anche le partite dove prima faticava contro le piccole e se mantiene questo livello, anche in Conference può fare molto bene anche se contro il Betis sarà durissima, ma aver vinto contro Kean e Dodo è tanta roba.”

Sulla mancanza di Kean: “La sua assenza ha responsabilizzato altri giocatori perché sanno che devono sostituirlo a dovere e non è facile, invece sia Gudmundsson che Beltran stanno sopportando bene questo peso notevole. Anche il centrocampo ha aumentato il livello delle prestazioni tipo Mandragora che è da Nazionale o Adli che ha segnato e che ha una qualità impressionante.”

Su Gudmundsson-Beltran: “Non so se Gudmundsson giochi meglio con l’argentino che con Kean, chiaramente sono diversi perché Kean attacca molto la profondità mentre Beltran ha più tecnica nello stretto. Per me, uno come l’islandese non deve guardare chi ha di fianco perché deve essere lui a prendere in mano la situazione e a risolvere la partita.”

Sul modulo: “Folorunsho è adattato a Firenze perché non può giocare nel mezzo a causa della concorrenza, di conseguenza deve imparare a fare il ruolo di Dodo e non sarà semplice, ma a Siviglia me lo aspetto ancora lì con Gosens dall’altra parte. Non avrebbe senso mettere Comuzzo terzino bloccato come esperimento in una gara del genere.”