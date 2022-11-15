Di Biagio rivela: "Ero il nuovo allenatore della Fiorentina, poi il club cambiò idea e prese Iachini"

Luigi Di Biagio ha parlato e raccontato il retroscena sul suo ingaggio alla Fiorentina come nuovo allenatore nel 2019

Luigi Di Biagio, allenatore tra i protagonisti del "Premio Clessidra" di quest'anno, ha parlato a margine dell'evento, queste le sue parole raccolta da TMW

È stato mai vicino alla Fiorentina da giocatore o da allenatore?

"Mi sento un po' fiorentino, perché da giocatore ho sfiorato il trasferimento almeno tre o quattro volte. Prima di andare alla Roma, poi nel '99 e anche nel 2000. Mi è dispiaciuto non aver mai vestito questa maglia ma mi piace da sempre come squadra. Da allenatore era fatta prima che arrivasse Iachini ma poi il club ha cambiato idea. Peccato, anche in questo caso perché sarebbe stata un'opportunità meravigliosa. Stanno giocando bene, c'è un allenatore fantastico e un grande pubblico".

LA RIVELAZIONE DI CASSANO

https://www.labaroviola.com/cassano-racconta-ho-consigliato-moukoko-a-prade-per-la-fiorentina-mi-ha-detto-che-ci-ha-provato/192617/