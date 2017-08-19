Di Biagio: "Benassi motore della mia Italia può giocare ovunque. Pochi altri sono come Chiesa"

Benassi può giocare anche terzino, figuriamoci esterno nel 4-2-3-1. Chiesa meglio se gioca a sinistra" così Gigi Di Biagio alla Gazzetta dello Sport

Luigi Di Biagio, che nell'ultimo europeo ha allenato Chiesa e Benassi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Federico Chiesa? Se decide di pressare o attaccare in pochi hanno la sua convinzione. Io lo vedo meglio a sinistra per rientrare e tirare con il suo piede, ma da destra ti riempie di cross: dipende cosa gli chiedi"

"Benassi? È stato il motore della mia squadra, può esserlo della Fiorentina. È un interno ‘spaccato’, ma se gli chiedi di fare il terzino lo fa: dunque starà bene pure largo in un 4-2-3-1"