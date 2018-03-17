I convocati di Di Biagio per Argentina e Inghilterra, c'è Federico Chiesa della Fiorentina

Patrick Cutrone e Federico Chiesa. Sono questi i due volti nuovi nell'elenco dei convocati in nazionale diramato dal ct Luigi Di Biagio in viste delle amichevoli con Argentina e Inghilterra, in progra...

Patrick Cutrone e Federico Chiesa. Sono questi i due volti nuovi nell'elenco dei convocati in nazionale diramato dal ct Luigi Di Biagio in viste delle amichevoli con Argentina e Inghilterra, in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all'Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). L'attenzione ai giovani è confermata anche dalle convocazioni di 9 dei 13 esordienti dell'ultimo biennio: si tratta di Donnarumma, Rugani, Spinazzola, Zappacosta, Cristante, Gagliardini, Pellegrini, Verdi e Belotti. Torna a vestire la maglia azzurra anche Giacomo Bonaventura, assente dalle gare del novembre 2016 con Liechtenstein e Germania

Confermata la presenza di capitan Gianluigi Buffon, così come degli altri 'senatori' Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Out invece Mario Balotelli. Gli azzurri si raduneranno domani sera a Coverciano e si alleneranno sui campi del Centro Tecnico Federale da lunedì 19 a giovedì 22 marzo, quando nel pomeriggio partiranno alla volta di Manchester alla vigilia dell'amichevole con l'Argentina. Dopo la sfida con l'Albiceleste, la Nazionale resterà ad allenarsi presso il centro sportivo del Manchester City nel week end di sabato 24 e domenica 25 e nel pomeriggio di lunedì 26 marzo si trasferirà a Londra in vista dell'amichevole con i padroni di casa dell'Inghilterra in programma il giorno seguente a Wembley.

Ecco la lista completa dei 26 convocati:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gianmarco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).

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