Di Biagio: "Chiesa titolare? Un allenatore vive di sensazioni, onore a lui che si è fatto trovare pronto"

Il CT dell'Italia Under-21 Luigi Di Biagio, ha parlato ieri con soddisfazione nel post partita di Italia-Germania, gara nella quale gli azzurrini hanno conquistato vittoria e qualificazione. Queste al...

Il CT dell'Italia Under-21 Luigi Di Biagio, ha parlato ieri con soddisfazione nel post partita di Italia-Germania, gara nella quale gli azzurrini hanno conquistato vittoria e qualificazione. Queste alcune delle parole di Di Biagio in conferenza stampa: "Perché la scelta di far giocare Chiesa dall'inizio non è arrivata prima? È stata dovuta a tante situazioni, bisognerebbe vedere gli allenamenti. Gli allenatori vivono di sensazioni, magari metterlo per mezz’ora può dare degli strappi alla gara. Onore a lui che si è fatto trovare pronto”