Nunziata: "Bove accompagnatore all'Europeo U21 è possibile, sarebbe bello facesse parte del gruppo"

Il ct dell'Under 21 ha parlato della possibilità di portare Bove all'Europeo come accompagnatore, proprio come sta facendo alla Fiorentina

Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 21, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha dedicato un pensiero anche a Edoardo Bove, adesso impossibilitato a giocare nel nostro Paese dopo quanto successo contro l'Inter: "La prima cosa a cui penso è la sua salute, ma si tratta di una grande perdita, sia in campo, sia in spogliatoio. È sempre stato un leader".

Potrebbe esserci per lui un ruolo di "accompagnamento" all'Europeo?

"È un'ipotesi. L’attaccamento che ha per il club (la Fiorentina, squadra nella quale gioca dalla scorsa estate, ndr) ce l'ha anche per la Nazionale quindi sarebbe bello che in qualche modo potesse far parte del gruppo. A dirla tutta, avevamo pensato ad averlo con noi anche in queste due amichevoli". Lo riporta TMW.