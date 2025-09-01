Comuzzo lascia il ritiro dell'Under 21 e torna a Firenze. Al suo posto Baldini convoca Guarino

Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a Tirrenia, al suo posto Baldini ha convocato Guarino dell'Empoli

La prima chiamata in Italia U21 dovrà ancora aspettare per Pietro Comuzzo. Il giovane difensore della Fiorentina, costretto ieri a lasciare il campo all’intervallo della gara contro il Torino, non prenderà infatti parte al ritiro azzurro. Al posto di Comuzzo, il ct ha deciso di chiamare Gabriele Guarino dell’Empoli. Il difensore viola, dunque, ha già lasciato il ritiro e resterà a Firenze durante la pausa per le Nazionali, con l’obiettivo di recuperare al meglio in vista della ripresa del campionato.