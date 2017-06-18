Under 21, 2-0 alla Danimarca: assist Chiesa, Bernardeschi propizia il primo goal

L'Italia Under 21 di Di Biagio ha battuto la Danimarca per 2-0. I viola Bernardeschi e Chiesa si sono cuciti ruoli da protagonista. Il primo, titolare, ha propiziato la rete del vantaggio firmata dall...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2017 22:41

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