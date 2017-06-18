Under 21, 2-0 alla Danimarca: assist Chiesa, Bernardeschi propizia il primo goal
L'Italia Under 21 di Di Biagio ha battuto la Danimarca per 2-0. I viola Bernardeschi e Chiesa si sono cuciti ruoli da protagonista. Il primo, titolare, ha propiziato la rete del vantaggio firmata dall...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 22:41
L'Italia Under 21 di Di Biagio ha battuto la Danimarca per 2-0. I viola Bernardeschi e Chiesa si sono cuciti ruoli da protagonista. Il primo, titolare, ha propiziato la rete del vantaggio firmata dalla rovesciata di Pellegrini, con un cross su cui ha fatto sponda Benassi. Il secondo, entrato in campo al 67' al posto di Berardi, ha messo il suo marchio sulla gara con l'assist gol per il raddoppio di Petagna e, poco dopo, ha provato a fare tris con un bolide dai trenta metri. Niente male, davvero, per i due viola.