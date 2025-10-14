Ndour, che sfortuna! Prima colpisce il palo, poi si fa parare il rigore, infine esce per infortunio

Il calciatore della Fiorentina, Cher Ndour, si è reso protagonista di uno sfortunato primo tempo nella gara con la Nazionale Under 21 contro l’Armenia. Infatti, il numero otto degli Azzurrini ha prima...

Il calciatore della Fiorentina, Cher Ndour, si è reso protagonista di uno sfortunato primo tempo nella gara con la Nazionale Under 21 contro l’Armenia. Infatti, il numero otto degli Azzurrini ha prima colpito un palo da calcio piazzato, per poi farsi parare un rigore che si era procurato lo stesso Ndour, il quale è stato sostituito, pare per un problema fisico, ad inizio ripresa dal tecnico Silvio Baldini.