Dragowski: "Resto in viola, non ho rotto i legamenti. In un mese..."

Bartlomiej Dragowski ha parlato della sua situazione al sito polacco PrzegladSportowy.pl: "Nell'allenamento di martedì mi sono infortunato, ma non è stato uno scontro: mi è ceduto il ginocchio: è stat...

Bartlomiej Dragowski ha parlato della sua situazione al sito polacco PrzegladSportowy.pl: "Nell'allenamento di martedì mi sono infortunato, ma non è stato uno scontro: mi è ceduto il ginocchio: è stata una sfortuna. Ho pensato per tutto il tempo che potesse essere qualcosa di più grave, ma i test di mercoledì mattina mi hanno confermato che non è così. Fortunatamente i legamenti non si sono rotti, e dovrò stare fermo un mese circa, forse qualcosa di più, ma non certamente un anno. Sarò al meglio già a febbraio, vedrete. Io via in prestito? No, sono d'accordo con il club e resterò alla Fiorentina. Ora devo stringere i denti e provare a rimettermi in condizione. Non salto gli europei under 21 a giugno, ho rassicurato il ct".