Nel giorno dei misteri, un altro caso scuote la Fiorentina: Nunziata rivela il giallo Comuzzo

In una giornata già segnata dall’incertezza, tra dimissioni, silenzi e tensioni societarie, un nuovo enigma si aggiunge in casa Fiorentina. Stavolta riguarda Pietro Comuzzo, giovane difensore viola, la cui assenza dalle convocazioni sia della Nazionale maggiore che dell’Under 21 ha lasciato perplessi.

A gettare ulteriore mistero sulla vicenda sono state le parole del commissario tecnico degli Azzurrini, Carmine Nunziata:

“Purtroppo Comuzzo non era convocabile. Non mi chiedete il perché, non è una cosa che dipende da me, ma in questo momento né io né Spalletti potevamo chiamarlo”, ha dichiarato ai microfoni, lasciando intendere che ci siano motivi extra-tecnici dietro l’esclusione del difensore.

Nunziata ha poi parlato anche di Edoardo Bove, altro assente illustre:

“Sicuramente ci verrà a trovare, e ci farà molto piacere. È un ragazzo che ha iniziato il biennio con noi ed è stato importante per la qualificazione all’Europeo. Gli auguro di poter tornare a giocare”.

La situazione di Comuzzo, però, resta avvolta nel silenzio. Un’assenza che apre interrogativi, proprio mentre il futuro della Fiorentina appare sempre più in bilico.