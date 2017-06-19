Gazzetta: ora Chiesa può rubare il posto da titolare in Under 21, fuori Berna o Berardi

Dopo la bella prestazione da subentrato di ieri, contro la Danimarca, la Gazzetta dello Sport afferma che, adesso Federico Chiesa può partire titolare. Entrato al posto di uno spento Berardi, Chiesino...

Dopo la bella prestazione da subentrato di ieri, contro la Danimarca, la Gazzetta dello Sport afferma che, adesso Federico Chiesa può partire titolare. Entrato al posto di uno spento Berardi, Chiesino ha confezionato l'assist gol per il 2-0 di Petagna, sfiorato la rete personale con un bolide ed impresso dribbling e brillantezza fisica ai suoi. Ecco perché, adesso, Di Biagio potrebbe scegliere di farlo partire dal primo minuto, considerata anche una forma fisica smagliante, che in tornei così brevi può risultare decisiva. A farne le spese proprio Berardi o il compagno di squadra Bernardeschi.