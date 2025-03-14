Dopo Kean e Comuzzo, anche Ndour convocato in Nazionale: farà parte dell'Italia Under 21

Dopo la convocazione di Kean e Comuzzo, anche Cher Ndour è stato chiamato dall'Italia: giocherà con l'Under 21

Cher Ndour vestirà azzurro, ma a differenza dei suoi compagni Kean e Comuzzo giocherà in Under 21. Le sue prestazioni con la maglia della Fiorentina non sono passate inosservate, nonostante abbia disputato solamente 4 partite. E così, mister Nunziata ha confermato la convocazione del talentino dei gigliati, che era già entrato stabilmente nel giro della Nazionale Under 21 quando giocava nel Besiktas.

Insieme a lui, il ct ha anche convocato Alessandro Bianco, centrocampista del Monza ma di proprietà della Fiorentina. L'Under 21 sarà impegnata contro i Paesi Bassi il 21 marzo e contro la Danimarca il 24 marzo.