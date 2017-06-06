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Convocati Italia europei under 21, ci sono Bernardeschi e Federico Chiesa. Tutti i big presenti

Tutti i convocati di Gigi Di Biagio per l'europeo under 21. Ci sono i due viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2017 22:39
Convocati Italia europei under 21, ci sono Bernardeschi e Federico Chiesa. Tutti i big presenti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E’ stata consegnata questa sera alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo Under 21 in programma in Polonia dal prossimo 16 giugno. Tra i convocati figurano anche i nomi dei cinque calciatori impegnati con Ventura (Donnarumma, Scuffet, Conti, Pellegrini e Bernardeschi). Raggiungeranno i compagni in ritiro lunedì 12 giugno.

Presenti tutti i “big” a partire da Donnarumma e Bernardeschi. Una scelta che conferma quindi il connubio tra la Nazionale Under 21 e la Nazionale A, per un lavoro di squadra volto da una parte a favorire il ricambio generazionale della selezione maggiore e dall’altro a consentire all’Under 21 di presentarsi all’Europeo con tutti gli elementi migliori.

Ecco l’elenco:

Portieri: 17 Alessio Cragno (Benevento), 1 Gianluigi Donnarumma (Milan), 19 Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: 3 Antonio Barreca (Torino), 14 Davide Biraschi (Genoa), 2 Davide Calabria (Milan), 13 Mattia Caldara (Atalanta), 12 Andrea Conti (Atalanta), 22 Alex Ferrari (Verona), 23 Nicola Murru (Cagliari), 4 Daniele Rugani (Juventus);

Centrocampisti: 15 Marco Benassi (Torino), 5 Danilo Cataldi (Genoa), 18 Roberto Gagliardini (Inter), 8 Alberto Grassi (Atalanta), 21 Manuel Locatelli (Milan), 6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Attaccanti: 7 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi (Fiorentina), 9 Alberto Cerri (Pescara), 20 Federico Chiesa (Fiorentina), 16 Luca Garritano (Cesena), 11 Andrea Petagna (Atalanta);
Guanlucadimarzio.com

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