La Spagna è campione del mondo per la seconda volta. Battuta l'Argentina che conclude con 0 tiri in porta

La Spagna vince la finale dei mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con un gol di Ferran Torres al 106°

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Una finale poco spettacolare, l'Argentina che in 90° non ha mai tirato in porta e a un certo punto ridotta in inferiorità numerica per un rosso a Enzo Fernandez, aveva una sola necessità: tenere la palla lontano dalla propria area di rigore.

La squadra di De la Fuente, nonostante la superiorità numerica non è riuscita a trovare il gol del vantaggio prima del 106°, quando Ferran Torres su sponda di Nico Williams segna la rete.

L'Argentina va al tappeto nonostante la grande occasione di Giuliano Simeone nei minuti finali, dove a seguito di un passaggio di Messi all'interno dell'area di rigore, non riesce a tenere basso il pallone e spara alto.

Finisce 1-0 per la Spagna, con Messi che passa il testimone a Lamine Yamal