Unai Simon: “Lavorato duro per essere titolare al posto di De Gea. Giusto? decide il CT”

Unai Simon è il portiere che ha ‘scalzato’ David De Gea dalla nazionale spagnola. La sua è stata una vera e propria impresa calcistica, considerando che l’estremo difensore della Fiorentina è sempre stato titolarissimo nella nazionale iberica, tranne che durante il periodo negativo vissuto con il Manchester United in Premier. In una recente intervista, l’attuale portiere dell’Athletic Bilbao ha voluto sottolineare la sua presenza tra i pali nella nazionale spagnola:

“Ciò che è giusto o ingiusto nel calcio dipende da decisioni che non dipendono da me. Ricordo quando sono entrato in nazionale, il titolare era De Gea, poi sono diventato io. Non so se sia giusto o no, alla fine è l’allenatore che prende queste decisioni e tu puoi solo fare del tuo meglio, il calcio è questo. In ogni caso devi essere un buon compagno di squadra ed essere un professionista qualunque cosa accada. Conosco compagni di squadra che hanno lavorato anche più duramente di me, ma non sono arrivati dove sono arrivato io. Cerco di dare il massimo sempre, sfruttando le occasioni che mi si presentano.”