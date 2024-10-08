Corriere Fiorentino: “De Gea fa ricredere sia Spagna che Inghilterra. Ma esiste una clausola sul suo contratto”

Lo spagnolo ha mostrato tutte le sue abilità

David De Gea è stato il grande protagonista della vittoria della Fiorentina contro il Milan, segnando un importante ritorno dopo un lungo periodo di inattività. Il portiere spagnolo ha messo in mostra le sue abilità, parando due rigori e guadagnandosi il soprannome di «Re Gea» dai tifosi fiorentini. La sua prestazione ha suscitato l'attenzione della stampa anche in Spagna e Inghilterra, dove è stato celebrato come un «eroe», con alcuni tifosi del Manchester United che sperano in un suo ritorno per sostituire Onana.

La Fiorentina ha in mano un'opzione unilaterale per rinnovare il contratto di De Gea per un altro anno, il che la rassicura riguardo al suo futuro. Dopo oltre un anno di inattività, il portiere ha dimostrato di essere tornato a livelli eccellenti, mostrando ottime parate nella trasferta in Ungheria che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi per la Conference League. Con le sue due parate dai rigori contro il Milan, De Gea si è unito a un gruppo esclusivo di portieri capaci di realizzare un simile risultato.

In passato, De Gea ha dimostrato di saper gestire la pressione sui rigori, avendo già parato 14 tiri dal dischetto nella sua carriera, bloccando rigoristi di alto profilo come Lukaku e Van Persie. Ora, ripreso il suo cammino dopo un anno sabbatico, De Gea è pronto a conquistare i tifosi fiorentini e a scrivere il suo nome nella storia della squadra, diventando un nuovo fuoriclasse tra i portieri della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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