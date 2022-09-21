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Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"

L'inizio di stagione di Luka Jovic non è stato come ci si sarebbe immaginato e la Fiorentina, secondo il quotidiano AS, sta facendo le sue valutazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2022 20:53
Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende" - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riporta ‘As’, la Fiorentina starebbe pensando di liberarsi di Jovic nel prossimo mercato di gennaio. Arrivato la scorsa estate, l’attaccante serbo non sta rendendo secondo i piani della squadra di Italiano. Ecco il motivo per cui potrebbe già essere ceduto nella prossima finestra legata ai trasferimenti. Lo riporta Sport Mediaset

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