Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"
L'inizio di stagione di Luka Jovic non è stato come ci si sarebbe immaginato e la Fiorentina, secondo il quotidiano AS, sta facendo le sue valutazioni
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2022 20:53
Secondo quanto riporta ‘As’, la Fiorentina starebbe pensando di liberarsi di Jovic nel prossimo mercato di gennaio. Arrivato la scorsa estate, l’attaccante serbo non sta rendendo secondo i piani della squadra di Italiano. Ecco il motivo per cui potrebbe già essere ceduto nella prossima finestra legata ai trasferimenti. Lo riporta Sport Mediaset
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