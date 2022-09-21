Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"

L'inizio di stagione di Luka Jovic non è stato come ci si sarebbe immaginato e la Fiorentina, secondo il quotidiano AS, sta facendo le sue valutazioni

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2022 20:53

Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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