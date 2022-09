Commisso: “Nuovo stadio progettato benissimo. Sereno dopo la vittoria? La zizzania l’avete messa voi”

Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra la Fiorentina e il comune di Firenze per il restyling dello stadio Franchi. A quest’incontro è andato lo stesso patron viola Rocco Commisso che ha parlato dopo il faccia a faccia con il sindaco Dario Nardella, le sue parole registrate da RTV38: “Lo stadio è stato progettato benissimo, aspettiamo risposte dal sindaco, vediamo cosa accadrà. Con il Viola Park ho imparato che in Italia i tempi sono lunghi, ho un buon rapporto con il sindaco, non ho mai criticato il progetto, spero che lo faranno, dobbiamo vedere alcuni dettagli. Serenità dopo la vittoria? La zizzania l’avete messa voi, prima di tornare in America parlerò ancora”

