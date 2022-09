Adani attacca Sconcerti: “Ha scritto articolo sotto dettatura di Allegri per scrivere sue giustificazioni”

Lele Adani ha parlato alla Bobo tv dell’articolo scritto da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera dopo chiacchierata con Massimiliano Allegri:

“Dopo aver detto zitti e lavorare Allegri va a fare con Sconcerti un articolo, con il quale ho un bel rapporto dopo che l’ho avuto come dirigente alla Fiorentina, dico a Mario il motivo per il quale dà attenzione e fianco a chi ogni giorno allontana la gente dal calcio, compresi i suoi tifosi, che lo hanno già abbandonato. Non fai un’intervista ma fai scrivere i pensieri di Allegri, con la Juventus che si è arrabbiata perchè non era autorizzata, alimentando scuse e giustificazioni.

Quella tra Allegri e Sconcerti è stata un’intervista, messa insieme come una chiacchierata dove praticamente Sconcerti non esiste, perchè non interviene, firma il pezzo ma non interviene. Allegri non sa comunicare e dice a Sconcerti di scrivere i suoi pensieri, quindi Sconcerti scrive un papiro di suoi pensieri. Lui si è prestato. Questa cosa non è stata fatta in sintonia con la Juventus, sono venuti fuori in questo articolo tutti gli alibi e le giustificazioni di uno che ha sempre detto le giustificazione sono per i perdenti.

Dopo il Benfica dice zitti e lavorare, poi fa intervista, ora lo ha ridetto contro il Monza. Ma davvero pensano di prenderci in giro? Non è poi un caso che la gente non va più a vedere la Juventus, Allegri sta perdendo tutto. la Juventus ha mille abbonati in più del Lecce”



