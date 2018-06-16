Dalla Spagna: ecco quanto ha speso la Fiorentina per il giovane Montiel Rodriguez del Mallorca

La Fiorentina ha ufficializzato, nella giornata di oggi, l'acquisto del giovane Cristobal Montiel Rodriguez. L'esterno destro, prelevato dal Mallorca e destinato ad infoltire la rosa della formazione...

La Fiorentina ha ufficializzato, nella giornata di oggi, l'acquisto del giovane Cristobal Montiel Rodriguez. L'esterno destro, prelevato dal Mallorca e destinato ad infoltire la rosa della formazione Primavera, era seguito da molte altre squadre (fra le quali spiccano l'Atletico Madrid, il Real Madrid ed il Barcellona) ma alla fine la società gigliata è riuscita a spuntarla.

È proprio dalla Spagna che filtrano le prima indiscrezioni sui costi effettivi dell'operazione. Il Diario de Mallorca, infatti, parla di una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro per strappare il talento classe 2000 alla concorrenza. La somma, come accuratamente spiegato dagli spagnoli, è quella privata dalla clausola rescissoria del giocatore.