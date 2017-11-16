Dalla Spagna: il Valencia ha messo gli occhi su Pezzella, ma la Fiorentina ha una corsia preferenziale
Dalla Spagna filtrano nuove indiscrezioni sul futuro di German Pezzella, il difensore che la Fiorentina ha prelevato in estate dal Betis Siviglia. Infatti, stando a quanto riportato da alcuni media ib...
Dalla Spagna filtrano nuove indiscrezioni sul futuro di German Pezzella, il difensore che la Fiorentina ha prelevato in estate dal Betis Siviglia. Infatti, stando a quanto riportato da alcuni media iberici (fra cui besoccer.com e Plaza Deportiva), pare che il Valencia abbia messo gli occhi sull'argentino allo scopo di far fronte al possibile addio di Garay.
Tuttavia va ricordato come i viola godano di una corsia preferenziale per assicurarsi definitivamente le prestazioni di Pezzella, in virtù di un diritto di riscatto allo favore stabilito al momento dell'acquisto del classe '91.