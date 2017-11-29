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Dalla Spagna: anche il Siviglia su Badelj, già avviati i contatti con l'entourage

Quello di Milan Badelj resta un caso piuttosto caldo in casa Fiorentina. Il suo futuro è incerto e, oltre a Milan e Roma, ora ci sarebbe anche un importante club europeo sulle tracce. Infatti, stando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 19:10
Dalla Spagna: anche il Siviglia su Badelj, già avviati i contatti con l'entourage - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Quello di Milan Badelj resta un caso piuttosto caldo in casa Fiorentina. Il suo futuro è incerto e, oltre a Milan e Roma, ora ci sarebbe anche un importante club europeo sulle tracce. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate da Fichajes.com, pare che il Siviglia abbia già avviati i contatti con l'entourage del croato, ormai in scadenza con la società gigliata. Gli spagnoli, secondo quanto si apprende, sarebbero disposti a muoversi già nella sessione invernale di mercato.

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