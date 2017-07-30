Dalla Spagna: l'Atletico Madrid vuole Badelj, la soluzione per aggirare il blocco del mercato...

Nell'operazione potrebbe rientrare anche Kranevitter, centrocampista che piace ai viola e che Simeone potrebbe lasciar partire

Ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Milan Badelj. Gli spagnoli hanno ancora in atto il blocco del mercato imposto dalla Fifa, ma si stanno muovendo per la campagna acquisti che partirà il 1 gennaio 2018.

E in questo senso Badelj, in scadenza con la Fiorentina, potrebbe essere acquistato dall’Atletico, e "parcheggiato" in prestito per sei mesi al Betis. Sarebbe un’operazione molto simile a quella di Vitolo, di fatto acquistato dall’Atletico nei giorni scorsi ma girato in prestito al Las Palmas fino a gennaio.

In tutto questo potrebbe rientrare anche Kranevitter, centrocampista che piace ai viola e che Simeone potrebbe lasciar partire.

Fonte: Estadio Deportivo