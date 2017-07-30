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Dalla Spagna: l'Atletico Madrid vuole Badelj, la soluzione per aggirare il blocco del mercato...

Nell'operazione potrebbe rientrare anche Kranevitter, centrocampista che piace ai viola e che Simeone potrebbe lasciar partire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 22:26
Dalla Spagna: l'Atletico Madrid vuole Badelj, la soluzione per aggirare il blocco del mercato... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ci sarebbe anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Milan Badelj. Gli spagnoli hanno ancora in atto il blocco del mercato imposto dalla Fifa, ma si stanno muovendo per la campagna acquisti che partirà il 1 gennaio 2018.

E in questo senso Badelj, in scadenza con la Fiorentina, potrebbe essere acquistato dall’Atletico, e "parcheggiato" in prestito per sei mesi al Betis. Sarebbe un’operazione molto simile a quella di Vitolo, di fatto acquistato dall’Atletico nei giorni scorsi ma girato in prestito al Las Palmas fino a gennaio.

In tutto questo potrebbe rientrare anche Kranevitter, centrocampista che piace ai viola e che Simeone potrebbe lasciar partire.

Fonte: Estadio Deportivo

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