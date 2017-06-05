Dalla Spagna, Corvino vuole riportare Jovetic a Firenze ma Pioli e il costo lo bloccano (per ora)

Jovetic e il suo ritorno in maglia viola, in Spagna rilanciano la notizia dell'interessamento della Fiorentina per il montenegrino

Secondo quanto riportano in Spagna, e più precisamente dal quotidiano spagnolo "Estadio Deportivo", Stevan Jovetic resta un obiettivo per l’attacco della Fiorentina. L’ambiente viola e in particolare Pantaleo Corvino non lo hanno dimenticato, ma il suo possibile arrivo si scontra con quello di Stefano Pioli, che lo ha poco considerato durante il periodo trascorso insieme all’Inter. Il costo del cartellino che la società nerazzurra chiede è di 10 milioni di euro, ma lo scoglio resta sempre l'ingaggio del calciatore montenegrino.