Amrabat sfortunato si rifa male alla schiena, rischia di saltare gli ottavi di finale contro la Spagna

Il giocatore della Fiorentina Amrabat rischia di saltare gli ottavi con il suo Marocco a causa di un fastidio alla schiena

Il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat sarebbe alle prese con un problema alla schiena e potrebbe essere a rischio per la gara che si disputerà alle ore 16:00 contro la Spagna. Difficilmente il ct del Marocco Regragui rinuncerà a lui se non sarà costretto da una completa indisponibilità. Il dubbio rimane, non resta che attendere qualche ora per le formazioni ufficiali. Lo riporta Voetbal International

I NOMI SUL TACCUINO DI BURDISSO

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