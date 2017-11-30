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Dalla Spagna: tutti pazzi per Pezzella e la Fiorentina valuta l'ipotesi di una clausola rescissoria

German Pezzella è senza dubbio una delle note più liete di questo altalenante avvio di stagione e, proprio per questa ragione, la Fiorentina sempre essere convita di riscattarlo dal Real Betis. L'oper...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 12:43
Dalla Spagna: tutti pazzi per Pezzella e la Fiorentina valuta l'ipotesi di una clausola rescissoria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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German Pezzella è senza dubbio una delle note più liete di questo altalenante avvio di stagione e, proprio per questa ragione, la Fiorentina sempre essere convita di riscattarlo dal Real Betis. L'operazione avrà un costo complessivo di 10 milioni di euro (più le spese già sostenute per il prestito) ma, stando alle indiscrezioni, la società gigliata potrebbe non fermasi qui...

Infatti, secondo quanto riportano alcuni media spagnoli fra cui Estadio Deportivo, pare che molti club abbiano manifestato il loro interesse per il difensore argentino. Nello specifico si tratta dell'Inter di Luciano Spalletti e dell'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone.

I viola, tuttavia, non sembrano intenzionati a privarsi di un valido componente del pacchetto difensivo e potrebbero quindi decidere di inserire una clausola rescissoria al contratto dal giocatore che, si apprende, potrebbe essere fissata ad una cifra prossima ai 50 milioni di euro.

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